В США открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН: Первоочередная тема – Афганистан

Как отмечается, ее кульминацией станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня.

В Нью-Йорке (США) начала свою работу 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Foreign Brief .

Полномочия главы Генассамблеи начинает выполнять представитель Мальдив, который занимал пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. Совет безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

К слову, первоочередной темой переговоров остается ситуация в Афганистане, где радикальное исламское движение "Талибан" захватило власть. В четверг, 16 сентября, есть вероятность проведения голосования по продлению миссии ООН по содействию Афганистану.

Также центральной темой будет борьба с пандемией коронавируса COVID-19.

Ожидается, что на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский планирует в конце сентября отправиться в Нью-Йорк на общие дебаты и заседания высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.