В США остановили производство AstraZeneca на заводе, где испортили 15 млн доз вакцины

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

Завод в Балтиморе остановил производство вакцины AstraZeneca, сосредоточившись на выпуске препарата от Johnson & Johnson

Администрация президента США Джо Байдена остановила производство вакцины против Covid-19 производителя AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных федеральных чиновников здравоохранения.

Речь идет о предприятии биотехнологической компании Emergent BioSolutions. Ранее там производились вакцины против коронавируса как самой Johnson & Johnson, так и британо-шведской компании AstraZeneca. Теперь предприятие будет выпускать только первый препарат. Johnson & Johnson подтвердила эту информацию, заявив, что "берет на себя полную ответственность" за вакцину, произведенную на заводе в Балтиморе.



Поводом для остановки производства препарата AstraZeneca послужила ошибка, в результате которой на заводе испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин.

В администрации Байдена обеспокоены тем, что инцидент может подорвать доверие населения к вакцинам, в то время как власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране. Помимо этого, об ошибке стало известно на фоне отказа ряда европейских стран от препарата AstraZeneca в связи со случаями образования тромбов и нарушения свертываемости крови у привившихся.



В AstraZeneca заявили, что ведут переговоры с властями США о поиске альтернативной площадки для производства своей вакцины. В свою очередь представитель Emergent сообщил, что предприятия продолжит выпуск препарата AstraZeneca до тех пор, пока изменения не внесут в контракт.