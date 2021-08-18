В США одобрили прививку третьей дозой вакцины против коронавируса

Дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом Johnson & Johnson

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили бустерную прививку от коронавируса. Речь идет о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса. Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября.

Сначала бустерную дозу предложат медикам, жителям домов престарелых, а также тем, кто вакцинировался в конце 2020 года - начале 2021 года.

Доступны данные ясно показывают, что защита от коронавируса со временем начинает снижаться.

Мы пришли к выводу, что понадобится повторная прививка, чтобы максимально увеличить защиту и продлить время ее действия", - сказали американские чиновники.

Отмечается, что дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом Johnson & Johnson.

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Напомним, ранее мы писали, что Управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило введение третьих доз COVID-вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленной иммунной системой.