В США новый истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

F-15EX Eagle Instagram / Viking Aeronautics

Испытательный полет длился 90 минут

В США новый американский многоцелевой истребитель F-15EX Eagle компании Boeing совершил свой первый полет. Об этом сообщает Scramble.

Отмечается, что во время испытательного полета, который длился 90 минут, пилот тестировал работу всех систем управления. Всего F-15EX Eagle оснащен высокопроизводительным бортовым компьютером, продвинутой системой управления полетом, которая уменьшает расход топлива и обеспечивает маневренность, передовым электронным радаром и сверхточной системой захвата цели.

Кроме того, воздушное судно имеет 12 точек подвески для ракет класса "воздух-воздух" и 15 точек для "воздух-земля". Как известно, в прошлом году компания Воздушные силы США заключили контракт на поставку Eagle. Ожидается, что в 2021 военные получат от 8 до 12 истребителей, а в ближайшие четыре года – 72 воздушных судна. Общая сумма контракта, который предусматривает поставку 200 таких истребителей, достигает 22,89 млрд долларов.

Новости по теме: Истребители НАТО в Балтии трижды за неделю сопровождали самолеты-разведчики РФ

Ранее сообщалось, что в США национальная лаборатория Sandia в сотрудничестве с Военно-воздушными силами страны завершила серию летных испытаний нового истребителя F-35A Lightning II сбросом новой ядерной бомбы B61-12. Испытания состоялись на полигоне в американском штате Невада.