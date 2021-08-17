home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В США не исключают возможность введения санкций в отношении Афганистана

Джейк Салливан Фото из открытых источников

Белый дом пока не может предсказать, как сложатся отношения Вашингтона с Кабулом после прихода талибов к власти

США допускают возможность введения санкций против радикального движения "Талибан" на фоне ситуации в Афганистане. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан, передает "РБК-Украина".

"Сейчас мы работаем над этими вариантами действий. Я не хочу забегать вперед решение президента по этому вопросу", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против талибов.

Отмечается, что Салливану также задали вопрос о том, как США планируют оказывать гуманитарную помощь афганцам, если правительство "Талибана" не будет признано Вашингтоном.

"Есть разные виды дипломатических отношений, которые у США есть со странами мира... мы постараемся использовать все средства и влияние, которые у нас есть вместе с нашими международными союзниками и партнерами", - ответил советник.

По его словам, пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане.

Новости по теме: Уход США из Афганистана как черная метка для Украины, Грузии и Молдовы
 
Напомним, ранее мы писали, что "Талибан" пообещал не атаковать другие страны с территории Афганистана. Представитель организации заявил, что талибы не стремятся иметь внешних и внутренних врагов. Организация готова сделать все, чтобы Афганистан не стал площадкой для атаки на любое соседнее государство.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

ИноСМИ: В Раде напомнили о предупреждении Путина украинским властям из-за преследования Медведчука В Кремле назвали темы переговоров на встрече Меркель с Путиным Кузьмин о реакции украинских властей на действия Путина: Неужели они не понимают, чем это все может закончиться? Медведчук - патриот своей страны, он пытается исправить бардак в Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект