В США не исключают возможность введения санкций в отношении Афганистана

Белый дом пока не может предсказать, как сложатся отношения Вашингтона с Кабулом после прихода талибов к власти

США допускают возможность введения санкций против радикального движения "Талибан" на фоне ситуации в Афганистане. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан , передает " РБК-Украина ".

"Сейчас мы работаем над этими вариантами действий. Я не хочу забегать вперед решение президента по этому вопросу", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против талибов.

Отмечается, что Салливану также задали вопрос о том, как США планируют оказывать гуманитарную помощь афганцам, если правительство "Талибана" не будет признано Вашингтоном.

"Есть разные виды дипломатических отношений, которые у США есть со странами мира... мы постараемся использовать все средства и влияние, которые у нас есть вместе с нашими международными союзниками и партнерами", - ответил советник.

По его словам, пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане.