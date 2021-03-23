В США не исключают, что AstraZeneca предоставила устаревшие и неполные данные об испытаниях вакцины

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

AstraZeneca сообщила, что клинические испытания вакцины в США, Перу и Чили показали, что препарат полностью предотвращает тяжелые формы заболевания COVID-19, а также на 79% защищает от заболевания, сопровождаемого симптомами

Компания AstraZeneca могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности.

Сообщается, что Совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных относительно вакцины AstraZeneca, выразил обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности", а обнародованные данные о клинических исследования включали "устаревшую информацию".

Напомним, накануне AstraZeneca сообщила, что клинические испытания вакцины в США, Перу и Чили показали, что препарат полностью предотвращает тяжелые формы заболевания COVID-19, а также на 79% защищает от заболевания, сопровождаемого симптомами.

В компании также указали, что независимый совет экспертов "не обнаружил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины". По его данным, специалисты не выявили "повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом".

Ранее из-за возникновения тромбов в кровеносных сосудах у некоторых привитых людей несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это – Дания, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Кипр. Норвегия, не являющаяся членом ЕС, также приостановила использование вакцины AstraZeneca. К тому же в Норвегии трех медиков госпитализировали с тромбами. Также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Болгария, Таиланд, Румыния, Германия, Франция и Италия, а в Хорватии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина.

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Вместе с тем 22 марта сообщалось, что сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca. В Германии, Франции, Испании, Италии большинство жителей считают препарат опасным.

Но позже Европейское агентство по контролю медикаментов одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, поскольку регулятор не выявил возможности увеличения риска тромбоза от применения вакцины

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании.