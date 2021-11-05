В США нашли окаменелости неизвестного животного, которым более 300 млн лет

Оно может оказаться предком рептилий или млекопитающих

В штате Юта (США) археологи обнаружили окаменелости неизвестного пока животного, которым по меньшей мере 300 миллионов лет. Об этом сообщил CNN.

Как отмечается, пока не определен точный вид и классификация, однако находка является окаменелостью четвероногого животного, которое может быть ранним предком рептилий или млекопитающих.

"Это феноменальный образец. Вы не встретите подобное очень часто, поэтому это открытие очень важно", – подчеркнул ведущий палеонтолог в Национальном парке Аризоны Адам Марш. Также по его словам, это может быть до сих пор неизвестное науке животное.

Известно, что окаменелости нашли в виде полного скелета, а кости располагались в своих "прижизненных положениях".

По словам доцента Университета Южной Калифорнии Адама Хаттенлокера, окаменелость является ранним амниотом – наземным позвоночным, откладывающим яйца. Полный скелет позволяет ученым анализировать эволюцию амниотов, а также предков ранних рептилий и млекопитающих.

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Напомним, что ранее ученые нашли первый в мире детский череп Homo naledi – это древний пращур человека.

Так, его нашли в Южной Африке в пещере Восходящей звезды. Как именно он оказался в пещере – пока неизвестно, возможно, это было место для захоронений.