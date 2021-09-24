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В США нашли человеческие следы, оставленные более 20 тыс. лет назад

Ученые считают, что они были сделаны в основном подростками и младшими детьми

В Соединенных Штатах Америки команда ученых из Геологической службы нашла в американском штате Нью-Мексико человеческие следы, оставленные более 20 тыс. лет. Об этом сообщил BBC.

Как отмечается, вопрос, когда именно американский континент был впервые заселен из Азии, оставался спорным на протяжении многих десятилетий.

Однако, большинство исследователей скептически относятся к данным о появлении людей в Америке гораздо раньше, чем 16 000 лет назад.

Сейчас было найдено множество человеческих следов в возрасте от 21 000 до 23 000 лет.

"Следы были найдены в иле на побережье мелководного, а теперь уже высохшего озера, в национальном парке Уайт-Сандс", - сообщили ученые.

Также, исходя из размеров этих следов, они считают, что отпечатки были сделаны преимущественно подростками и младшими детьми, которые тогда вероятно помогали взрослым заниматься охотой.

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Как сообщалось ранее, немецкие ученые нашли шесть видов и один неизвестный род стеклянных губок в афотических водах у побережья Новой Зеландии. Исследователи использовали робота, который погружался на глубину до 4820 метров.

А возле небольшого испанского острова Портиксол на морском дне нашли одну из крупнейших в Испании и Европе коллекций золотых монет времен Римской империи.

Несмотря на то, что монеты пролежали в море более тысячи лет, они до сих пор в идеальном состоянии, на них можно прочитать надписи.

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