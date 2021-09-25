В США начали делать бустерные прививки от COVID-19 вакциной Pfizer

Такую вакцинацию получают пожилые люди и те, которые входят в группу риска

В США начали делать бустерные прививки вакциной производства компании Pfizer / BionTech от болезни COVID-19 пожилым людям и другим категориям граждан, входящим в группы риска на фоне длительной пандемии. Об этом сообщил AP.

Как отмечается, 24 сентября президент США Джо Байден призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить прививку. Он подчеркнул, что сам планирует прививаться снова как можно скорее.

"Если Вы привиты: Вы в хорошей форме, и мы делаем все возможное, чтобы так и продолжалось дальше, и именно здесь необходима бустерная доза", - подчеркнул он.

Однако, решение о том, кому именно следует получить бустерную дозу, было спорным, поскольку американские эксперты долго изучали ее преимущества.

Таким образом ученые пришли к выводу о предоставлении третьи прививки: людям в возрасте 65 лет и старше, жильцам домов для людей преклонного возраста и людям в возрасте от 50 до 64 лет, которые имеют хронические заболевания, такие как диабет.

Известно, что дополнительную (бустерную) дозу будут предоставлять минимум через 6 месяцев после последней прививки, что делает ее сегодня уже доступной примерно для 20 миллионов человек в США.

Сейчас около 182 миллионов американцев полностью привиты от COVID-19, что составляет 55% всего населения страны.

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Как сообщалось ранее, глава Белого дома Джо Байден объявит о новых обязательствах Соединенных Штатов Америки по поставке дополнительных пол миллиарда доз вакцины против COVID-19 странам, которые в этом нуждаются. Поставка 500 миллионов вакцин, произведенных в Соединенных Штатах, начнется в январе.