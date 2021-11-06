В США на фестивале в давке погибли 8 человек

Reuters

В больницы были доставлены 17 человек, 11 из них имели остановку сердца

По меньшей мере восемь человек погибли и многие пострадали, когда фанаты бросились к сцене на музыкальном фестивале Astroworld в пятницу в Хьюстоне (США). Об этом сообщает Reuters.

Начальник пожарной охраны Хьюстона Самуэль Пенья на пресс-конференции в субботу сообщил, что около 21:00 толпа, собравшаяся на выступление рэпера Трэвиса Скотта, начал двигаться к краю сцены.

Люди начали падать в обморок, и ситуация ухудшалась до 21:38, когда произошел "инцидент с массовыми жертвами", сказал он.

В больницы были доставлены 17 человек, 11 из них имели остановку сердца.

Пока не понятно, что стало причиной катастрофы. В газете Houston Chronicle говорится, что на двухдневное мероприятие собралось 50 тысяч человек. Второй день фестиваля отменен.

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Ранее сообщалось, что в Швеции в городе Уппсала перед началом трибьют-шоу диско-группы ABBA в концертном зале погибли двое мужчин, а еще одна женщина получила травмы.