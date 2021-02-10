В США мужчина устроил стрельбу в больнице, есть погибший
Сейчас трое из пострадавших находятся в критическом состоянии
В городе Баффало, штат Миннесота открыл огонь в больнице, в результате чего 4 человека получили ранения и один погиб. Об этом пишет CNN.
В частности, трагедия произошла в клинике Allina Health Clinic. Правоохранители сообщили, что 67-летний нападавший был известен следственным органам.
Мужчина зашел в здание больницы и открыл огонь, ранив при этом 5 человек, один из которых погиб впоследствии в медучреждении.
Сейчас трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Одного пациента уже выписали из клиники.
В то же время полиция не подтвердила связи стрелка с террористами. В его доме уже провели обыски и изъяли подозрительные предметы.
Напомним, ранее в городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина неизвестный открыл огонь по полицейским, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.