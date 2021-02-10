В США мужчина устроил стрельбу в больнице, есть погибший

Мужчина, устроивший стрельбу в больнице в США CNN

Сейчас трое из пострадавших находятся в критическом состоянии

В городе Баффало, штат Миннесота открыл огонь в больнице, в результате чего 4 человека получили ранения и один погиб. Об этом пишет CNN.

В частности, трагедия произошла в клинике Allina Health Clinic. Правоохранители сообщили, что 67-летний нападавший был известен следственным органам.

Мужчина зашел в здание больницы и открыл огонь, ранив при этом 5 человек, один из которых погиб впоследствии в медучреждении.

Сейчас трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Одного пациента уже выписали из клиники.

В то же время полиция не подтвердила связи стрелка с террористами. В его доме уже провели обыски и изъяли подозрительные предметы.

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Напомним, ранее в городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина неизвестный открыл огонь по полицейским, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.