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В США мужчина устроил стрельбу по правоохранителям, есть пострадавшие

Американские полицейские

Сейчас продолжаются переговоры со злоумышленником

В городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина неизвестный открыл огонь по полицейским, в результате чего трое правоохранителей получили ранения. Об этом пишет ABC.

По информации издания, мужчина вышел из своего дома с ружьем и открыл огонь по полицейским, которые в это время осуществляли патрулирование.

На место сразу вызвали тактическую группу и окружили дом.

Лейтенанта полиции Мэтт Труитт отметил, что ранения офицеров не несут угрозы их жизни и чувствуют себя они хорошо. Однако одному из раненых понадобится операция. 

Сейчас продолжаются переговоры со злоумышленником.

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Напомним, недавно в американском штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой были убиты два агента Федерального бюро расследований США, а еще трое получили ранения.

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