В США медведь ночью вытащил из палатки туристку и убил ее

Фото из открытых источников

Теперь медведя-убийцу ищут в окрестных лесах

В американском штате Монтана медведь гризли ночью вытащил 65-летнюю туристку из палатки и убил ее. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, погибшая Лия Локан, которая работала медсестрой в Калифорнии, путешествовала на велосипеде вместе с сестрой и другом. Они остановилась на ночь в районе Овандо, двое товарищей женщины спали в другой палатке.

Известно, что впервые животное пришло в лагерь путешествующих около 03:00 ночи, но впоследствии сбежало. После этого туристы забрали еду из своих палаток, укрепили палатки и вернулись ко сну. Однако впоследствии гризли снова пришел в лагерь и напал на палатку Лии.

Как отмечается, друзья погибшей применили газ для отпугивания медведей. Это позволило отогнать животное, но женщину спасти не удалось. Следует заметить, что лагерь туристов был расположен не глубоко в лесу, а неподалеку от отделения почты.

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После этой трагедии правоохранители и эксперты Службы рыбных ресурсов и дикой природы США прочесывают местность в поисках медведя, которого планируют убить. Также к поискам привлекли частную спасательную фирму с вертолетом.

В ночь убийства медведь ворвался в один из курятников, где съел несколько птиц. Теперь там обустроили несколько ловушек для гризли. По подсчетам экспертов, медведь-убийца весит 180 килограммов.

На месте нападения обнаружили ДНК, поэтому теперь эти образцы сравнят с образцами медведей, которые попадут в ловушки. Это позволит точно выяснить, действительно ли поймали того самого гризли.

В Службе рыбных ресурсов и дикой природы США объяснили, почему намерены убить животное. По их словам, животное, которое убило Лию Локан, представляет серьезную опасность для людей, о чем свидетельствует характер нападения.

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