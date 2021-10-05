В США мальчик на прогулке случайно нашел зуб мастодонта, которому 12 тыс. лет

Фото из открытых источников

Окаменелость примерно такого же размера, как человеческая рука

Шестилетний мальчик из Мичигана обнаружил окаменевший зуб мастодонта - древнего ссавця, живший в Северной и Центральной Америке. Об этом сообщает Dailymail.

Как отмечается, ребенок сделал открытие, гуляя со своей семьей в заповеднике Динозавр-Хилл в Рочестер-Хиллз.

"Я просто почувствовал что - то на своей ноге и схватил это, и это было похоже на зуб", - сказал Джулиан Ганьон.

Известно, что окаменелость примерно такого же размера, как человеческая рука.

Ганьон думал, что получит денежное вознаграждение за свое открытие, но этого не произошло.

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"Сначала я думал, что получу деньги. Я собирался получить миллион долларов. Сейчас так неловко", - добавил он.

Эксперты музея палеонтологов Университета Мичигана подтвердили, что окаменевший зуб действительно принадлежит мастодонту. Представители музея заявили, что пока не планируют демонстрировать зуб широкой публике. Однако они собираются использовать его для проведения дополнительных исследований.

В благодарность за свое открытие мальчик получит экскурсию от музея за кулисы.

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Как сообщалось ранее, в Китае ученые наткнулись на окаменелость динозавра, который ходил по Земле около 200 миллионов лет назад. Вероятно, животное принадлежало к роду динозавров зауроподов.