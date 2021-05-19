В США изменили характер расследования в отношении бизнес-империи Трампа в уголовный

Дональд Трамп REUTERS

Ранее дело носило гражданский характер

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что проводит уголовное расследование в отношении бизнес-империи бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Trump Organization. Об этом сообщают The Guardian, BBC, AP.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена", - сказала представитель генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс Фабьена Леви.

Как отмечается, Летиция Джеймс, демократ, возглавляет отдельное уголовное расследование, чтобы выяснить, не сообщала ли компания Трампа ложные сведения о стоимости собственности для обеспечения ссуд и получения экономических и налоговых льгот. Следователи работают с окружной прокуратурой Манхэттена, которая в течение двух лет ведет уголовное расследование в отношении Трампа и его Trump Organization.

В заявлении не говорилось о том, что превратило расследование из гражданского в уголовное и мог ли сам бывший президент быть лично причастен к каким-то обвинениям.

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Напомним, ранее Сенат США провалил голосование за объявление импичмента 45-му президенту страны Дональду Трампу.

Всего решение поддержали 57 сенаторов (7 из которых – республиканцы), а против выступили 43 парламентария. Для объявления импичмента необходимо было набрать 67 голосов "за", то есть две трети от общего количества в Сенате. Таким образом, Трампа оправдали в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января текущего года.