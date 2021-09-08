В США идентифицировали еще двух жертв теракта 11 сентября: Кто они
1646 и 1647 жертвами стали Дороти Морган и еще одна девушка, имя которой родственники попросили не разглашать
В США идентифицировали еще двух жертв теракта 11 сентября 2001 году в Нью-Йорке. Сейчас почти 40% погибших остаются неизвестными. Об этом сообщает CBC.
Как отмечается, 1646 и 1647 жертвами стали Дороти Морган и еще одна девушка, имя которой родственники попросили не разглашать.
Отмечается, что идентифицирование личности происходило благодаря анализу ДНК неустановленных человеческих останков, которые были найдены в результате теракта.
"Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв нападения на мировой торговый центр сделать все возможное для идентификации их близких. И с помощью этих двух новых идентификаций мы продолжаем выполнять свой священный долг", – заявила главный медицинский эксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием Федерального бюро расследований событий 11 сентября 2001 года.