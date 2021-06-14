Россия и США увеличили количество готового к применению ядерного оружия, - SIPRI

W76-II - американская термоядерная боеголовка малой мощности, производство начато в 2019 году на предприятии "Pantax" в штате Техас из открытых источников

В начале 2021 года у обеих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее

В мире увеличивается количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении оперативных сил ядерных держав. Об этом свидетельствуют данные в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что за последний год количество таких боеголовок увеличилось с 3720 до 3825. Из них около двух тысяч единиц - почти все, принадлежащих России или США и находятся в состоянии повышенной оперативной готовности.

В то же время общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться. Всего на Земле на начало 2021 года в арсенале ядерных держав находилось 13080 единиц ядерных вооружений.

При этом добавляется, что РФ увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок. В основном, это произошло за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими межконтинентальными боеголовками, а также баллистическими ракетами подводных лодок.

Все остальные ядерные державы также разрабатывают или внедряют новые системы вооружений или заявили о своем намерении это сделать. В частности, Великобритания уже заявила о плане увеличение предельного числа единиц ядерного оружия со 180 до 260. Китай, Индия и Пакистан также расширяют свои ядерные арсеналы.

Напомним, ранее мы писали, что в США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая. Страна впервые в истории столкнулась сразу с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием.