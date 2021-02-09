В США хакер завладел водопроводной системой и пытался отравить воду

В США хакер пытался отравить воду Фото из открытых источников

Злоумышленник пытался добавить в воду опасное количество химического вещества, которое разъедает ротовую полость, горло и желудок

В американском штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер незаконно получил доступ к водопроводной системе города и пытался добавить в воду опасное количество химического вещества. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что хакер увеличил количество гидроксида натрия в системе очистки воды завода Oldsmar. Однако, операцию заметил один из работников, который остановил операцию. В издании подчеркнули, что щелочь помогает контролировать кислотность воды, однако используется в небольших количествах.

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Попытку вмешательства в систему оператор заметил утром, однако он предположил, что это сделал его руководитель. Во второй половине дня произошла еще одна попытка вмешательства. В частности, злоумышленник взломал программу обработки и увеличил количество гидроксида натрия со 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион. В результате программа удаленного доступа к системе водоснабжения была временно отключена.

Сообщается, что гидроксид натрия используют как ингредиент жидких очистителей канализации. Вещество является очень едким и способно вызвать раздражение кожи, глаз, а также временную потерю волос. При попадании в организм соединение повреждает ротовую полость, горло и желудок и может вызвать рвоту, тошноту и диарею. Кроме того, гидроксид натрия может вызывать коррозию металлов.

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Напомним, ранее в штате Нью-Йорк и на западном побережье Америки десятки больниц подверглись кибератакам со стороны хакеров в течение нескольких дней. В Агентстве по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры убеждены, что злоумышленники нацелились на систему здравоохранения США.