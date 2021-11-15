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В США готовят новый пакет санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами

Представитель Госдепа США Нед Прайс Фото из открытых источников

США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей

США готовят новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. В этом вопросе Вашингтон тесно взаимодействует с союзниками в Европе. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

"Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушение прав человека и международные нормы", - подчеркнул Прайс.

По его словам, США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.

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Напомним, ранее мы писали, что Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Ранее сообщалось, что США и Европейский Союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.

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