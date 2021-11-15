В США готовят новый пакет санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами

Представитель Госдепа США Нед Прайс Фото из открытых источников

США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей

США готовят новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. В этом вопросе Вашингтон тесно взаимодействует с союзниками в Европе. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

"Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушение прав человека и международные нормы", - подчеркнул Прайс. По его словам, США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.