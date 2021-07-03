К США приближается ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

Ураган " Зета" Фото из открытых источников

В настоящее время ураган имеет первую категорию из пяти

В Атлантическом океане сформировался ураган "Эльза". Он достиг Гаити и Доминиканской республики, а теперь направляется в Кубу и в американскую Флориду. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечено, что на Гаити предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Ураган там ожидается во второй половине дня.

Отмечается, что он уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы. Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна-на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Власти Ямайки, Доминиканы и нескольких кубинских провинций также выпустили предупреждение о надвигающемся урагане. На Доминикане власти организовали более 2,4 тысячи приютов для людей накануне урагана, там ожидаются мощные ливни, не исключены наводнения.

К предстоящему вторнику, как пишет агентство, "Эльза" доберется до Флориды. Однако, по прогнозам Национального ураганного центра в Майами, ураган скорее всего ослабнет до тропического шторма.

Подчеркнем," Эльза " стала первым ураганом, сформированном в этом сезоне. При этом обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.

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