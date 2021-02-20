В США две женщины переоделись в бабушек, чтобы вне очереди получить вакцину от COVID-19

Американки, которые притворялись бабушками Скриншот с видео

Женщины уже извинились за свой поступок

В американском штате Флорида две женщины 34 и 44 лет замаскировались под леди пожилого возраста и прибыли в пункт вакцинации, чтобы вне очереди получить прививка против COVID-19. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что реальный возраст женщин правоохранители узнали, когда те попытались получить вторую дозу препарата. Возраст "бабушек" был выявлен во время проверки удостоверений водителей.

Известно, что женщинам не предъявили никаких обвинений, однако в прививке им отказали. Сами они извинились за свой поступок, а в пункте вакцинации в связи с инцидентом усилили контроль.

По словам директора департамента здравоохранения округа Орандж Рауля Пино, там против коронавируса вакцинируют только лиц старше 65 лет. "Это самый горячий товар, который существует сейчас, поэтому мы должны быть очень осторожными", — высказался чиновник.

Кроме того, он рассказал, что были и другие случаи, когда люди для получения вакцины пытались обмануть медиков. Среди них был и один человек, которого звали так же, как и его отца.

Всего Флориде выделили 3,4 млн доз вакцины против COVID-19, более 2,5 млн из которых уже ввели. При этом округ Орандж сделал прививку более 200 тысячам людей.

Напомним, не так давно житель британского графства Эссекс вызвал полицию, увидев на улице людей, которые толпились у стен местного масонского зала. Однако, как выяснили приехавшие полицейские, "тусовщиками" оказались пенсионеры, спокойно ожидавшие вакцинации против коронавируса.