В США число жертв COVID-19 превысило 500 тыс. человек

Джо Байден со своей женой Джилл во время чествования памяти умерших от коронавируса REUTERS

Это 20% от всех официально зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в мире

В понедельник, 22 февраля, число смертей от коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах превысило отметку 500 тысяч - это самый большой показатель смертности в мире. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, такое количество жертв превышает число американцев, погибших в Первой и Второй мировых войнах и в войне во Вьетнаме вместе взятых.

Накануне, в память об этой потере, церковные колокола в Национальном соборе в Вашингтоне пробили 500 ударов, которые символизировали 500 тысяч умерших от коронавируса. Кроме этого, на лестнице Белого дома зажгли 500 свечей, а военный оркестр сыграл христианский гимн "Великолепная ласка" (Amazing Grace).

По приказу Байдена, на всех федеральных и военных учреждениях опустили наполовину флаги до 26 февраля.

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Президент США заявил, что число погибших является "по-настоящему мрачной и ужасной вехой", и призвал людей противостоять восприятию "каждой человеческой жизни как статистической единицы".

"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Нам необходимо противостоять чувствам безразличия и сожаления несмотря на то, что мы уже так долго боремся с пандемией", - сказал американский лидер во время своего выступления.

Он также призвал всех граждан помнить тех, "кого мы потеряли, и тех, кого оставили умершие". "Я прошу быть активными, оставаться бдительными, соблюдать физическую дистанцию, носить маски и делать прививки", - призвал Байден.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью.