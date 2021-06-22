В США арестовали мужчину за угрозы убить Байдена и конгрессменов

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Мужчина отправлял электронные письма, в которых угрожал убить американского лидера

В Соединенных Штатах арестовали жителя города Талса, штат Оклахома, за угрозы в адрес президента Джо Байдена, конгрессменам и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

58-летний Джон Джейкобс Аренс был обвинен в Федеральном суде по уголовной жалобе в угрозах в адрес президента.

"Джон Аренс якобы отправил серию электронных писем на адрес Newson6 с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семей, если он не получит денег. Угрозы убийства чиновников и членов их семей через интернет имеют последствия", - заявил исполняющий обязанности прокурора США Клинт Джонсон.

10 мая Аренс отправил сообщение такого содержания: "Пожалуйста, зайдите на мою страницу в Facebook и прочитайте, что я отправил членам Конгресса США. У них меньше 48 часов, чтобы передать мои деньги, или их дети начнут умирать по всей стране. Я собираюсь убить своих детей, используя тот же закон, который правительство использовало, чтобы заставить наши семьи идти по тропе слез".

"У вас есть время до понедельника ровно до 08:00, чтобы передать чек штата Оклахома, нации Маскоги и моей семье в соответствии с подписанным соглашением, изложенным в договоре 1866 года", - написал Аренс в письме от 17 июня.

Среди других сообщений были такие, как "Америка увидит, как действующему президенту снесут голову прямо на их глазах" и "...ваши семьи начнут умирать. После этого я вернусь сюда еще раз и скажу, чтобы вы отдали мои деньги".

Минюст сообщил, что Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. В ходе допроса он, предположительно, признался в отправке сообщений.

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