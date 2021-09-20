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В средней школе США неизвестный открыл стрельбу: Есть пострадавшие

Фото из открытых источников

Пока известно о двух пострадавших, чьи личности не раскрываются

В штате США, в одной из средних школ, произошла стрельба. Об этом сообщает WAVY.

Сейчас полиция не разглашает информацию о пострадавших и подозреваемом. Также неизвестно, продолжаются ли поисковые работы, однако расследование продолжается.

Отмечается, что во время инцидента всех учеников эвакуировали на теннисные корты школы, чтобы их могли забрать родители.

По словам местного офицера, правоохранители продолжают собирать дополнительную информацию. Соседняя от школы академия также закрыта.

Жизням двух пострадавших лиц пока ничего не угрожает, однако их госпитализировали.

Новости по теме: Стрельба в университете Перми: СК РФ заявил о 8 погибших и 6 раненых

Напомним, ранее стало известно, что вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Около 11 утра преступник в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего направился к восьмому корпусу вуза. Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. По последним данным СК РФ, в результате атаки погибли 8 человек.

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