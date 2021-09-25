В Сомали возле президентского дворца взорвалось авто: Погибли по меньшей мере 8 человек

Ответственность за инцидент взяла экстремистская группировка "Аш-Шабаб"

В столице Сомали Могадишо на контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца взорвалась нашпигована взрывчаткой машина. Погибли по меньшей мере восемь человек, еще девять человек получили повреждения. Об этом сообщил AP.

Как отмечается, нападение произошло на КПП, который используют президент и премьер-министр Сомали на пути в аэропорт столицы Сомали - города Могадишо.

Известно, что ответственность за инцидент взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

Также "Аш-Шабаб" совершает нападения на гражданское население и правительственные силы уже много лет, стремясь ввести строгое религиозное законодательство в Сомали. Боевики борются за свержение признанного международным сообществом правительства в Могадишо.

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Напомним, что ранее, в начале года, в столице Сомали, Могадишо, произошел мощный взрыв, который организовал террорист-смертник, было несколько погибших.

Инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта столицы. По предварительной информации, взорвался автомобиль, после чего началась стрельба.

Впоследствии ответственность за взрыв взяла на себя группировка исламистов Аш-Шабаб.