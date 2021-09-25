home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Сомали возле президентского дворца взорвалось авто: Погибли по меньшей мере 8 человек

Ответственность за инцидент взяла экстремистская группировка "Аш-Шабаб"

В столице Сомали Могадишо на контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца взорвалась нашпигована взрывчаткой машина. Погибли по меньшей мере восемь человек, еще девять человек получили повреждения. Об этом сообщил AP.

Как отмечается, нападение произошло на КПП, который используют президент и премьер-министр Сомали на пути в аэропорт столицы Сомали - города Могадишо.

Известно, что ответственность за инцидент взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

Также "Аш-Шабаб" совершает нападения на гражданское население и правительственные силы уже много лет, стремясь ввести строгое религиозное законодательство в Сомали. Боевики борются за свержение признанного международным сообществом правительства в Могадишо.

Новости по теме: Взрыв авто в Днепре квалифицируют как теракт

Напомним, что ранее, в начале года, в столице Сомали, Могадишо, произошел мощный взрыв, который организовал террорист-смертник, было несколько погибших.

Инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта столицы. По предварительной информации, взорвался автомобиль, после чего началась стрельба.

Впоследствии ответственность за взрыв взяла на себя группировка исламистов Аш-Шабаб.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Талибы вновь перенесли объявление о сформировании нового правительства Афганистана В Кабуле талибы разогнали женскую акцию слезоточивым газом В Афганистане талибы захватили последнюю провинцию Панджшер "Талибан" перенес объявление о формировании правительства из-за разногласий

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект