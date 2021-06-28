В Сомали смертник совершил теракт: Погибли по меньшей мере семь человек
Несколько человек получили ранения
В результате взрыва смертника на автомобиле в сомалийском городе Галмадаг, погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает "Синьхуа".
Согласно сообщению, боевики аль-Шабаб подорвали самодельное взрывное устройство на автомобили (VBIED) вблизи лагеря правоохранителей, после чего начали наступление на город.
“Мы подтверждаем, что боевики аль-Шабаб понесли тяжелые потери во время напряженного боя, но мы не можем точно установить количество погибших с их стороны”, - рассказал министр информации штата Галмадаг Ахмед Шире Фалагле.
По его словам, силовикам наконец удалось отразить наступление боевиков.
Среди погибших от взрыва смертника было двое сомалийских военных и пятеро гражданских.
Напомним, 20 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление о признании Украиной палестинского исламского движения ХАМАС террористической организацией.