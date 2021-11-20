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В Сомали произошел теракт, погибло по меньшей мере пять человек

Reuters/Omar F.

На местном рынке прогремел взрыв

Вследствие теракта на юге Сомали погибли по меньшей мере пятеро местных жителей. Об этом сообщил Синьхуа.

"Взрыв на местном рынке в городе Бардале на юге Сомали унес по меньшей мере пять жизней, еще 12 человек получили ранения”, - говорится в материале. 

При этом, согласно данным местных СМИ, дистанционно управляемое взрывное устройство на рынке, вероятно, заложили террористы аль-Шабаб.

Как известно, рынок обычно используют преимущественно кочевые торговцы, продающие скот. А в пятницу его также посещают крестьяне из отдаленных сел.

Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт, но до сих пор подобные взрывы в столице и других регионах страны обычно организовали боевики аль-Шабаб.

Новости по теме: В Кабуле прогремели два взрыва, погиб человек

Напомним, что ранее в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, двое людей получили ранения.

Так, взрыв в Кабуле прогремел всего через два дня после другого взрыва, за который взяла ответственность террористическая организация "Исламское государство". Тогда в результате взрыва подорвался микроавтобус в западной части Кабула, от чего несколько человек погибли и еще несколько получили ранения.

А вчера в Канаде на базе вооруженных сил Comox в Ванкувере прогремел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек. Причина инцидента пока не сообщалась.

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