В Сомали произошел теракт, погибло по меньшей мере пять человек

На местном рынке прогремел взрыв

Вследствие теракта на юге Сомали погибли по меньшей мере пятеро местных жителей. Об этом сообщил Синьхуа.

"Взрыв на местном рынке в городе Бардале на юге Сомали унес по меньшей мере пять жизней, еще 12 человек получили ранения”, - говорится в материале.

При этом, согласно данным местных СМИ, дистанционно управляемое взрывное устройство на рынке, вероятно, заложили террористы аль-Шабаб.

Как известно, рынок обычно используют преимущественно кочевые торговцы, продающие скот. А в пятницу его также посещают крестьяне из отдаленных сел.

Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт, но до сих пор подобные взрывы в столице и других регионах страны обычно организовали боевики аль-Шабаб.

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Напомним, что ранее в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, двое людей получили ранения.

Так, взрыв в Кабуле прогремел всего через два дня после другого взрыва, за который взяла ответственность террористическая организация "Исламское государство". Тогда в результате взрыва подорвался микроавтобус в западной части Кабула, от чего несколько человек погибли и еще несколько получили ранения.

А вчера в Канаде на базе вооруженных сил Comox в Ванкувере прогремел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек. Причина инцидента пока не сообщалась.