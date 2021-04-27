В Соединенных Штатах отменили масочный режим для вакцинированных от COVID-19

Ношение защитных масок на открытом воздухе отменено для людей, которые полностью привиты

"В связи с чрезвычайным прогрессом, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США, - ред.) сделал сегодня большое заявление: если вы полностью вакцинированы и если вы находитесь на открытом воздухе, а не в большой толпе - вам больше не нужно носить маску", - написал Джо Байден.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не планируется отменять обязательное ношение масок и социальную дистанцию до конца текущего года.