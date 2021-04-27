В Соединенных Штатах отменили масочный режим для вакцинированных от COVID-19
Ношение защитных масок на открытом воздухе отменено для людей, которые полностью привиты
Президент Соединенных Штатах Америки Джо Байден объявил об отмене обязательного требования относительно ношения защитных масок на открытом воздухе для людей, которые полностью привиты от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.
"В связи с чрезвычайным прогрессом, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США, - ред.) сделал сегодня большое заявление: если вы полностью вакцинированы и если вы находитесь на открытом воздухе, а не в большой толпе - вам больше не нужно носить маску", - написал Джо Байден.
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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не планируется отменять обязательное ношение масок и социальную дистанцию до конца текущего года.