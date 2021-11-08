В соцсети Twitter произошел масштабный сбой

Twitter Фото из открытых источников

Большинство пользователей жалуется на проблемы с работой сайта

В социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом сообщил Downdetector.

Как отмечается, с проблемами столкнулись пользователи Польши, Чехии, Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании. Также на работу социальной сети жалуются жители с западной части США и отдельных регионов Бразилии, Уругвая и Аргентины.

При этом, самыми распространенными проблемами считаются:

46% - проблемы с доступом к сайту;

25% - проблемы с работой приложения;

8% - проблемы с авторизацией.

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Напомним, что ранее в работе онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" произошел сбой. Пользователи сообщали о проблеме со входом в один из разделов в мобильном приложении.

А позже пользователи социальной сети Instagram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса.

Так, они жаловались на работу приложения, а также на проблемы с загрузкой фотографий и stories.

Кроме этого, Instagram прекратил работать в некоторых странах. Больше всего люди жаловались на работу приложения, веб-сайта и отсутствие связи с сервером.