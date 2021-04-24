В случае "нападения на Беларусь" войска РФ будут в тылу страны, - Лукашенко

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Беларусь и Россия не будут создавать военную базу, потому что такая уже есть под Смоленском

Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения на Беларусь с запада в тылу страны развернутся войска РФ. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждалась возможность создания в Беларуси российской военной базы.

"Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета к тому же Бобруйска. Зачем тратить огромные средства?... Наша зона ответственности - белорусской армии - Запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия", - добавил Лукашенко.

Новости по теме: Лукашенко анонсировал "серьезную встречу" с Путиным

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко подпишет декрет о переходе Совету Безопасности его полномочий в случае чрезвычайной ситуации.