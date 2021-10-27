В Словении могут ввести локдаун на фоне резкого скачка заражений COVID

Словения Фото из открытых источников

В стране зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания за день с января

Министр здравоохранения Словении в среду предупредил, что страна может столкнуться с кошмарным сценарием, если не сдержит резкий скачок заражений коронавирусом. Об этом сообщает AP.

Министр здравоохранения Янез Поклукар заявил, что в стране зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания за день с января. Поклукар сказал, что за последние 24 часа было подтверждено более 3000 случаев заражения. Отделения интенсивной терапии заполнены на 92%.

По его словам, вскоре может быть введен локдаун.

"Хотя мы со страхом наблюдали за соседней Италией в начале эпидемии, сейчас мы находимся на переломном этапе из – за низкого уровня вакцинации, и мы легко можем иметь сценарий Бергамо", - отметил министр, вспоминая наиболее пострадавший итальянский город в прошлом году.

Словения полностью вакцинировала около 53% из 2 миллионов человек, что значительно ниже среднего показателя вакцинации в целом по ЕС.

"У нас есть оружие и средства, а именно вакцинация. И мы этим не пользуемся", — сказал Поклукар.

Сейчас Словения требует ковид-сертификаты для доступа на рабочие места.

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