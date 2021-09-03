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В Сингапуре разработали робота-массажиста с искусственным интеллектом EMMA

В Сингапуре разработали робота-массажиста с искусственным интеллектом CNN

Аппарат использует сенсоры и трехмерное зрение для измерения жесткости мышц

Сингапурский стартап AiTreat разработал робота с искусственным интеллектом EMMA, который делает людям массаж традиционной китайской медицины. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что аппарат использует сенсоры и трехмерное зрение для измерения жесткости мышц.

Эмма определяет точки для снижения давления и делает пациентам массаж, чтобы помочь им снять боль и просто расслабиться.

В Сингапуре разработали робота-массажиста с искусственным интеллектом CNN

Подчеркивается, что" руки " робота подогреваются до температуры в 38-40 градусов Цельсия, и они настолько мягкие, что люди почти не заметят разницы между EMMA и человеком-массажистом.

В компании надеются, что в будущем EMMA сможет проводить недорогие массажные процедуры, которые могут стать частью профилактической медицины.

Сейчас уже 11 роботов типа EMMA работают в восьми сингапурских больницах, однако AiTreat планирует расширить свой бизнес и заграницей.

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Напомним, ранее индийская компания Vistan NextGen разработала интерактивного робота-официанта Maira, который адаптирует свой голос под собеседника.  Робот Maira также может пожимать руку, кивать головой и приносить заказ.

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