В Сингапуре медику ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины против коронавируса

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Побочных эффектов или осложнений у медработника не выявлено

В Сингапуре сотруднику Национального офтальмологического центра ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом сообщает Channelnewsasia.com.

Отмечается, что инцидент произошел еще 14 января, а осложнений или побочных эффектов у пациента после этого не было. Ошибка при введении препарата была замечена сразу, поэтому медика немедленно госпитализировали.

Согласно результатам внутреннего расследования, инцидент произошел по причине человеческой ошибки из-за несогласованных действий персонала.

Известно, что вакцинация в Сингапуре началась в конце 2020 года с прививок для медиков. Далее препараты начали вводить сотрудникам авиа - и наземного транспорта, а с середины текущего месяца запланирована вакцинация пожилых людей.

Напомним, недавно в Литве в городе Каунас женщине также ошибочно ввели пять доз вакцины от коронавируса Pfizer. Тогда медики забыли растворить содержимое флакона, в котором хранится пять доз препарата.

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Ранее сообщалось, что во время кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную. От больших доз добровольцы не заболели.