В Швейцарии проходит референдум о разрешении однополых браков

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Соответствующий законопроект поддержали правительство и парламент в Берне, в то же время, против изменений выступили Швейцарская народная партия и консерваторы

В Швейцарии сегодня граждане голосуют на референдуме о принятии решения о праве представителей ЛГБТ-сообщества заключать браки и усыновлять детей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, соответствующий законопроект поддержали правительство и парламент в Берне, в то же время, против изменений в законодательстве выступила Швейцарская народная партия, которая вместе с рядом консервативных групп стала инициатором референдума.

В частности, они выступают против проекта закона, который предусматривает возможность усыновления детей однополыми парами из-за того, что искусственное оплодотворение в нетрадиционных парах означает "смерть отца", и хотят защитить привычный брак между мужчиной и женщиной, поскольку, по их убеждению, только в нем дети появляются на свет "естественным путем".

В июне 2020 года парламент Швейцарии разрешил однополым партнерам заключать брачные союзы, а лесбиянкам - зачинать детей из спермы доноров. На голосовании в Национальном совете обе инициативы были одобрены 132 голосами, 53 депутата проголосовали против и еще 13 воздержались.

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск поддержал образование гомосексуальных браков. По его словам, ЛГБТ-люди являются Божьими детьми и имеют право на создание семей. Однако позже, в Ватикане заявили, что католическая церковь не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой престол считает гомосексуальность греховным "выбором", который не входит в планы Творца".