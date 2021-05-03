В Швеции случайно нашли уникальные украшения бронзового века

Речь об около 50 предметах, среди которых бусы, браслеты и заколки для одежды

bbc.com

В Швеции картограф Томас Карлссон, осматривая лес для подготовки мероприятий по спортивному ориентированию, случайно нашел клад бронзового века, сообщает BBC.

Как отмечается, речь об около 50 предметах, среди которых бусы, браслеты и заколки для одежды.

Находка была сделана в лесу примерно в 48 км к северо-востоку от Гетеборга. Клад находился на земле рядом со скалами. Скорее всего, земля была перевернута животными, в результате чего часть вещей попала на поверхность.

"Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения", - рассказал Карлссон и добавил, что вещи были в таком хорошем состоянии, что он сперва подумал, что это современные копии, но на всякий случай решил посоветоваться с археологами.

Археологи датируют клад периодом между 750 и 500 годами до н. э.. Найденные изделия были изготовлены для женщин, которые имеют высокий статус в тогдашнем обществе. Скорее всего, вещи были оставлены в жертву богам.

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Как добавляется, найти такое сокровище в лесу – большая редкость. Обычно, подобные сокровища бросали в качестве жертвоприношения в реку или болото.

Напомним, ранее в Швеции обнаружили кусок гигантского метеорита, весом 14 килограммов.