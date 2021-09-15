В Швеции приговорили к 3 годам тюрьмы мужчину, подозреваемого в шпионаже для РФ

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В стране это первый приговор за шпионаж за последние 18 лет

Окружной суд шведского города Гетеборг приговорил 47-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы по делу о шпионаж в пользу России. Об этом сообщает "SVT".

Как отмечается, мужчина работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. Его обвинили в передаче информации от компаний сотруднику российской разведки.

Известно, что гражданина Швеции задержали на встрече с россиянином в ресторане в Стокгольме в начале 2019 года.

Имя заключенного, а также россиянина, с которым якобы сотрудничал швед, следствие не приводит.

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Напомним ранее, агентство внутренней безопасности Польши объявило о задержании 43-летнего гражданина Республики Марчина К., подозреваемого в шпионаже в пользу России. Он занимался сбором информации о военной отрасли.