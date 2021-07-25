В штате Флорида прекратили искать тела под завалами дома: Названо число жертв

Обвал дома в Майами Фото из открытых источников

Как выяснилось, погибли 97 человек. Одна женщина остается пропавшей без вести

В Соединенных Штатах Америки в Серфсайде в руинах многоэтажного дома Champlain Towers South завершили поиски тел. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.

Кроме того, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя – остается пропавшим без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать.

По словам ее семьи, после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что об Эстель забудут.

Новости по теме: В Майами остановили поисковую операцию людей после обвала дома

Напомним, 24 июня в пригороде американского Майами в городке Серфсайд произошел обвал части 12-этажного жилого дома Champlain Towers. Власти города распорядились переселить жителей уцелевшей части здания в местный общественный центр.

Позже частично разрушено 12-этажное здание полностью снесли перед ураганом "Эльза".