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В Шотландии в руинах замка нашли сотни килограммов кокаина

Замок Керелав Daily Record

На месте были обнаружены отпечатки пальцев ДНК преступника

В Шотландии в руинах исторического замка Керелав нашли несколько сотен килограммов кокаина. Об этом сообщает Daily Record.
 
Отмечается, что наркотики нашел один из местных жителей во время уборки мусора на территории замка.
 
На месте, где были обнаружены наркотики, нашли отпечатки пальцев ДНК преступника. Им оказался 30-летний Энтони Савин.
 
Подчеркивается, что сейчас его задержали.
 
Отмечается, что ранее он отсидел тюремный срок по обвинению в хранении и торговле наркотиками.
 
Сам мужчина утверждает, что помог спрятать кокаин другим преступникам.
 
По его словам, партия наркотиков была спрятана в руинах замка четыре года назад.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что в Кировоградской области разоблачили схему поставки наркотиков в следственный изолятор. Каждый член преступной группы имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт. 
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