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В Шотландии разработали супер-эластичного робота-червя, который может пролезать в щели

Project Scotland

Работу смогут найти применение в добыче полезных ископаемых, в ликвидации последствий стихийных бедствий, в поисках тех, кто выжил, оказавшись в завалах

Группа инженеров из шотландского Университета Глазго разработала суперэластичного работа-червя, которого можно использовать во время строительства, добычи полезных ископаемых, а также для поиска тех, кто оказался под завалами разрушенных зданий. Об этом сообщает Project Scotland.

Как отмечается, разработчики надеются, что их разработка станет прорывом и инициирует создание нового поколения роботов, способных автономно исследовать труднодоступные места.

Известно, что робот-червь создан из смеси эластичного пластика и графитовой пасты и оборудован сенсорами. Он имеет длину 4,5 см, но может увеличиваться в размере до 9 раз.

В университете утверждают, что способность изменять соотношение собственных размеров еще не была продемонстрирована ранее в области робототехники, и позволит роботам-червям пролезать в тесных местах, до которых обычные роботы не могут достать.

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Напомним, ранее сингапурский стартап AiTreat разработал работа с искусственным интеллектом EMMA, который делает людям массаж традиционной китайской медицины. Аппарат использует сенсоры и трехмерное зрение для измерения жесткости мышц.

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