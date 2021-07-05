В Шотландии продали копию Декларации независимости США 1820-х годов за 4 млн долларов

В Шотландии нашли копию Декларации независимости США BBC

Специалисты признали копию одним из 52 сохранившихся экземпляров и при этом единственным экземпляром, находящимся в частных руках

В столице Шотландии, в городе Эдинбург специалист по редким книгам Кэти Марсден разбирала завалы на чердаке дома и нашла копию Декларации независимости США 1776 года. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что ее по заказу Сената США сделали в 1820-х годах.

"Я разбирала стопку бумаг и заметила сложенный пергамент", — рассказала женщина.

Она сразу же отвезла находку на работу, где после длительных исследований подтвердили подлинность документа.

Специалисты признали эту копию одним из 52 сохранившихся экземпляров из когда-то сделанных 201 и при этом единственным экземпляром, находящимся в частных руках.

В Шотландии нашли копию Декларации независимости США BBC

Редкий кусок американской истории продали 1 июля в аукционном доме Lyon & Turnbull за $4,4 миллиона. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Это вторая по величине цена, уплаченная на аукционе за копию Декларации.

Исторический документ, который не видели 180 лет, — одна из двух копий, которые принадлежали Чарльзу Керролу, одном из политических деятелей, подписавших Декларацию о независимости США 4 июля 1776 года.

Сообщается, что он подарил их мужу своей внучки Джону МакТавишу, шотландско-канадскому дипломату, который служил представителем Великобритании в штате Мэриленд.

Один из экземпляров МакТавиш передал Историческому обществу Мэриленда. Затем он скопировал подпись и надпись Кэрролла с этой копии на другую, добавив собственное примечание для объяснения.

Сейчас оригинал Декларации хранится в Национальном архиве США. Он написан на пергаменте и имеет культовый заголовок "Единодушное заявление тринадцати Соединенных Штатов Америки".

Новости по теме: Анджелина Джоли продала на аукционе картину Черчилля за 11,5 миллиона долларов

Напомним, ранее в Великобритании на аукционе Essex продали автомобиль Ford Escort Ghia 1981 года выпуска некогда принадлежавший принцессе Диане. Это был подарок принца Чарльза на свадьбу. Авто продали за 52 тысячи фунтов (72 тысячи долларов).