В Шарм-эш-Шейхе произошло масштабное ДТП: Много погибших и раненых
Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на полпути
В Египте в субботу, 4 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об этом сообщает издание Al-Masry Al-Youm.
Инцидент произошел в районе 109 километра трассы Суэц-Каир. Причины переворачивания автобуса пока не сообщаются.
В результате аварии 12 человек погибли и еще 34 получили травмы и ранения. Многих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Люди получили сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины.
Среди раненых и погибших есть дети.
Как отмечается, Министерство иностранных дел Украины проверило, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в аварии.
"По информации МИД, граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет", - сообщил представитель ведомства.
Напомним, ранее в Австрии во вторник, 31 августа, случилось смертельное ДТП с участием семьи украинцев. В результате аварии погиб 6-летний мальчик, а его 2-летнего братика отправили в больницу на вертолете.