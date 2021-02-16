В Северной Каролине мощный торнадо убил трех человек, еще 10 - травмированы

Последствия торнадо в Северной Каролине CNN

Еще некоторое количество людей оказались под завалами

Во вторник, 16 февраля, американский штат Северная Каролина всколыхнул мощный торнадо, унесший жизни по меньшей мере трех человек, а еще десять получили травмы. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что непогода накрыла юго-восточный округ Брансуик после полуночи. В результате были разрушены дома, сломаны деревья и повреждены линии электропередач. По предварительной информации, без электричества остались тысячи людей. Больше всего пострадали районы, расположенные неподалеку от городка Грейстаун.

"Такого я никогда раньше не видел. Много разрушений. Это будет долгий процесс восстановления", - прокомментировал последствия непогоды шериф округа Брансуик Джон Ингрэм.

Кроме того, определенное количество людей оказались заблокированными в своих домах. Поиски пропавших без вести продолжаются.

В связи с непогодой жителей округа призвали избегать районы вблизи Грейстауна, пока бригады расчищают улицы и ищут жертв.

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Напомним, ранее мощный торнадо накрыл американский штат Теннесси, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека. При этом были разрушены здания и порваны линии электропередачи.