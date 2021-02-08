В Сеуле домашних животных будут тестировать на коронавирус COVID-19

Тестированию подлежат только животные с симптомами болезни

Согласно сообщению, тестированию подлежат только животные с симптомами болезни, такими как лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, усиленные выделения из глаз или носа.

Если тест даст положительный результат, животных будут помещать на 14-дневный домашний карантин.

В случае, если владельцы животных не могут обеспечить уход за ними, поскольку госпитализированы с COVID-19, имеют какое-то другое заболевание или это пожилые люди, животное будет доставлено в специализированное учреждение.

Кроме того, во время прогулки животных рекомендуется держать дистанцию не менее 2 метров от других людей и их питомцев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге кот заразился коронавирусом от хозяев. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи.