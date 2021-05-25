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В сети появилось видео "признания" задержанной девушки Протасевича

София Сапега Фото из открытых источников

Видео длится меньше чем полминуты

Белорусские государственные СМИ распространили видео, на котором задержанная девушка Романа Протасевича София Сапега признается, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Об этом сообщает "Белта". 

Как отмечается, на видео Сапега говорит, что летела с Романом Протасевичем в одном самолете. Девушка также "признается", что является редактор "экстремистского" Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публикуют личные данные сотрудников белорусского МВД. 

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Известно, что ранее адвокат Александр Филанович заявил, что его подзащитную Софию Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в совершении уголовного преступления. 

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Напомним, на выходных белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

 

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