В сети появилось видео "признания" задержанной девушки Протасевича
Видео длится меньше чем полминуты
Белорусские государственные СМИ распространили видео, на котором задержанная девушка Романа Протасевича София Сапега признается, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Об этом сообщает "Белта".
Как отмечается, на видео Сапега говорит, что летела с Романом Протасевичем в одном самолете. Девушка также "признается", что является редактор "экстремистского" Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публикуют личные данные сотрудников белорусского МВД.
Известно, что ранее адвокат Александр Филанович заявил, что его подзащитную Софию Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в совершении уголовного преступления.
Напомним, на выходных белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.
В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.