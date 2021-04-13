В Сети появились письма принца Филиппа к невестке принцессы Дианы
Письма показали, с какой любовью он относился к невестке Дианы
Лишь после того, как муж королевы Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни, общественность узнала, с какой любовью он относился к невестке Диане. В Сети появились фрагменты их переписки. Об этом сообщает The Sun.
В частности, свекор принцессы Дианы принц Филипп сделал едва ли не больше всего, чтобы первая жена сына Чарльза чувствовала себя принятой в королевской семье. Более того, именно он приложил особые усилия к их бракосочетанию в 1981 году и возлагал большие надежды на этот брак.
Когда в 1992 году союз принца Чарльза с Дианой Спенсер дал трещину, то герцог Эдинбургский выступил "самопровозглашенным консультантом по вопросам брака" и активно переписывался с невесткой, чтобы удержать ее от развода. Бывший королевский придворный Пол Беррелл даже утверждал, что принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".
До самой смерти принцесса Диана нежно называла тестя папой, а королеву Елизавету II – мамой. Поэтому неудивительно, что она обсуждала семейные проблемы именно с принцем Филиппом.
"С любовью, па", - завершала Диана свои послания к нему. Опеку невесткой герцог Эдинбургский проявлял не только в письмах, но и на официальных мероприятиях и ужинах, когда сажал ее рядом и всячески привлекал к разговору.
Фрагменты переписки принца Филиппа с принцессой Дианой
- "Мы не одобряем, чтобы кто-нибудь из вас имел любовников. Чарльз, как для человека в его положении, глупо рисковал всем с Камилой. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме ушел от тебя к Камилле. Такая перспектива даже не приходила нам в голову", – высказывался принц Филипп о романе сына с Камиллой.
- "Можете ли вы честно заглянуть в свое сердце и сказать, что отношения Чарльза с Камилой не имели ничего общего с вашим поведением в отношении него в вашем браке?"- интересовался герцог Эдинбургский. Его послания были жесткими, но конструктивными.
- "Меня особенно тронуло ваше последнее письмо, которое доказало мне, что вы на самом деле беспокоитесь", – отвечала принцесса Диана тестю.
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Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. До этого он некоторое время пробыл в больнице и перенес операцию на сердце.