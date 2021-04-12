В Санкт-Петербурге масштабный пожар - загорелось здание "Невской мануфактуры"

Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности

В центре Санкт-Петербурга произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура", в результате чего пострадали и погибли люди. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, пламя охватило территорию площадью 4 тыс. кв. м. Кровля и перекрытия в горящем бизнес-центре не выдержали и упали.

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Как отмечается, из здания эвакуировали 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. Также во время тушения пострадали двое пожарных, у них ожоги 40-50% поверхности тела, еще один спасатель погиб.

Известно, что в здании горят четыре этажа по всей площади. Силы, привлеченные к тушению огня, увеличили в три раза - до 300 человек и почти 70 единиц техники.

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Напомним, недавно в Черновцах произошел масштабный пожар на территории завода "Розма".