live
Новости » Мир Читати новину українською

В Санкт-Петербурге масштабный пожар - загорелось здание "Невской мануфактуры"

Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности

В центре Санкт-Петербурга произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура", в результате чего пострадали и погибли люди. Об этом сообщает ТАСС

Согласно сообщению, пламя охватило территорию площадью 4 тыс. кв. м. Кровля и перекрытия в горящем бизнес-центре не выдержали и упали.

Новости по теме: В Киеве произошел пожар: Удалось реанимировать двоих полуживых детей

Как отмечается, из здания эвакуировали 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. Также во время тушения пострадали двое пожарных, у них ожоги 40-50% поверхности тела, еще один спасатель погиб.

Известно, что в здании горят четыре этажа по всей площади. Силы, привлеченные к тушению огня, увеличили в три раза - до 300 человек и почти 70 единиц техники. 

Новости по теме: В центре Киева произошел масштабный пожар, перекрыто движение транспорта

Напомним, недавно в Черновцах произошел масштабный пожар на территории завода "Розма"

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский и Эрдоган договорились о шагах, которые приблизят подписание соглашения о ЗСТ Корольчук: Действия власти, направленные против оппозиции, имеют все признаки репрессий Польский портал Kresy.pl: Зеленский атакует Медведчука, потому что Киев не хочет переговоров с Россией Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным, – Портников

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину