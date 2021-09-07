В Румынии шесть министров подали в отставку: Распалась правящая коалиция

Европейская Правда

В пятницу, 3 августа, USR PLUS при поддержке националистической партии AUR подала предложение о голосовании за недоверие правительству

Центристская партия USR PLUS отозвала всех своих министров из правительства Румынии, а это значит, что Кабмин потеряет большинство в парламенте. Об этом сообщает Euractiv.

Партия имела шесть министров у правительства, в том числе вицепремьера.

Во вторник, 7 сентября, все они подали заявления об отставке.

Отмечается, что партия настаивает, что хотела бы остаться в коалиции с либералами премьер-министра Флорина Кицу и этнической венгерской партией UDMR, но с другим главой правительства.

Отмечается, что в пятницу, 3 августа, USR PLUS при поддержке националистической партии AUR подала предложение о голосовании за недоверие правительству.

Однако парламент пока не определил даты обсуждения или голосования по этому предложению.

После отставки министров USR PLUS главе правительства придется попросить парламент проголосовать за новую команду.

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В частности ранее, USR PLUS отказалась от поддержки премьер-министра из-за увольнения министра юстиции Стилиана Иона.

Он был уволен на прошлой неделе после того, как USR-Plus выступила против постановления правительства о создании схемы финансирования развития региональной инфраструктуры на сумму 50 миллиардов леев (12 миллиардов долларов), которая дала бы местным мэрам доступ к фондам с ограниченным наблюдением.

В свою очередь премьер-министр Румынии Флорин Кицу заявил, что эта программа является средством для второго беднейшего государства ЕС модернизировать села, в которых нет дорог, водопровода и коммунального сервиса.

Он сказал, что Ион подорвал эту инициативу.

Критики заявляли, что аналогичные программы развития предыдущие премьеры использовали, чтобы заручиться поддержкой местных властей, что имеет решающее значение во время всеобщих выборов.

Как известно, Ион стал вторым министром USR-Plus, которого Кицу отстранил в этом году, не посоветовавшись с младшей партией.

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Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим коллегой из Румынии Богданом Ауреску на полях Анталийского дипломатического форума. Они обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море.