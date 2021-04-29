В Румынии обнаружили первый случай "индийского" штамма COVID-19
У мужчины были легкие симптомы
В Румынии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19, который впервые зафиксировали в Индии. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, в министерстве здравоохранения страны рассказали, что случай диагностировали у 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию примерно месяц назад и имел легкие симптомы.
Также в ведомстве заявили со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, что идентифицированная мутация не является наиболее заразной, которая, как считают, вызвала резкий рост случаев заболевания в Индии.
Кроме этого, министерство мониторит вспышку случаев коронавируса среди строителей, которые недавно прибыли из Индии в деревню в округе Брашов.
Напомним, ранее в Румынии ученые обнаружили новый штамм коронавируса E484K, который является мутацией "британского" штамма и может снижать эффективность вакцин.