live
Новости » Мир Читати новину українською

В Румынии обнаружили первый случай "индийского" штамма COVID-19

Фото из открытых источников

У мужчины были легкие симптомы

В Румынии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19, который впервые зафиксировали в Индии. Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, в министерстве здравоохранения страны рассказали, что случай диагностировали у 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию примерно месяц назад и имел легкие симптомы.

Новости по теме: В Соединенных Штатах отменили масочный режим для вакцинированных от COVID-19

Также в ведомстве заявили со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, что идентифицированная мутация не является наиболее заразной, которая, как считают, вызвала резкий рост случаев заболевания в Индии.

Кроме этого, министерство мониторит вспышку случаев коронавируса среди строителей, которые недавно прибыли из Индии в деревню в округе Брашов. 

Новости по теме: В столице Индии провели массовую кремацию жертв COVID-19 прямо на улице

Напомним, ранее в Румынии ученые обнаружили новый штамм коронавируса E484K, который является мутацией "британского" штамма и может снижать эффективность вакцин.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |