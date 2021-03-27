В Румынии – рекордное количество "тяжелых" больных коронавирусом
В больницах находятся в общей сложности 12 332 пациентов с коронавирусом, из них 1373 - в реанимации
В Румынии количество госпитализированных больных с коронавирусом в тяжелом состоянии достигло нового максимума с начала пандемии. Об этом сообщает Digi24.
За последние сутки в стране зарегистрировали 5869 новых заражений и 162 смерти. Перед этим показатели несколько дней были выше 6 тысяч. Пока это существенно меньше, чем самые высокие показатели осенней волны, когда регистрировали более 9 тысяч новых больных в сутки.
Отметим, население Румынии примерно вдвое меньше, чем население Украины - около 20 млн человек.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировано 17 424 новых случая коронавируса, 290 больных скончались, госпитализированы 4 747 человек и 7 124 человек выздоровели.