В Румынии – рекордное количество "тяжелых" больных коронавирусом

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В больницах находятся в общей сложности 12 332 пациентов с коронавирусом, из них 1373 - в реанимации

В Румынии количество госпитализированных больных с коронавирусом в тяжелом состоянии достигло нового максимума с начала пандемии. Об этом сообщает Digi24.

За последние сутки в стране зарегистрировали 5869 новых заражений и 162 смерти. Перед этим показатели несколько дней были выше 6 тысяч. Пока это существенно меньше, чем самые высокие показатели осенней волны, когда регистрировали более 9 тысяч новых больных в сутки.

Отметим, население Румынии примерно вдвое меньше, чем население Украины - около 20 млн человек.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировано 17 424 новых случая коронавируса, 290 больных скончались, госпитализированы 4 747 человек и 7 124 человек выздоровели.