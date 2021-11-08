В российском "Газпроме" заявили о готовности к запуску "Северного потока-2"

Строительство газопровода уже полностью завершено

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено и он уже готов к запуску. Об этом заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников во время закрытой телефонной конференции с инвесторами, передает ТАСС.

"Газопровод "Северный поток-2" завершено и он готов к запуску", - отметил он.

Справка:

"Северный поток-2" - это газопровод между Россией и Германией, который лежит в Балтийском море. Украина против запуска "Северного потока-2", потому что это поставит под угрозу транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

Газопровод "Северный поток-2" состоит из двух ниток труб, их длина составляет около 1200 км. Общая мощность ниток - 55 млрд кубических метров газа в год.

Напомним, 10 сентября российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

А 4 октября начала заполнять газом первую нитку российского трубопровода "Северный поток-2". В РФ говорили, что это будет происходить постепенно и, в частности, стало возможно после того, как Датское энергетическое агентство разрешило запуск.

По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была уже завершена. Давления достаточно для начала поставок.